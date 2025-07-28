Вже навіть не рік: Віткофф вважає, що війну в Україні вдасться завершити до кінця терміну Трампа

Спецпосланець Стів Віткофф вважає, що угоди щодо війни в Україні вдасться досягти до кінця президентського терміну Дональда Трампа. Тобто до 2029 року.

Про це він заявив в інтерв'ю невістці Трампа Ларі Трамп в ефірі Fox New, передає 24 Канал.

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Що відомо про новий дедлайн завершення війни?

Під час розмови у Стіва Віткоффа запитали, які його очікування на найближчі три з половиною роки – тобто до завершення терміну роботи адміністрації Трампа.

Ми вирішимо російсько-український конфлікт, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Це війна. Президент був правий, цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо,

– запевнив він.

Зауважимо, що до вступу на посаду Дональд Трамп заявляв про намір завершити війну протягом 24 годин. Опісля він та його команда озвучували різні дедлайни: і 100 днів, і пів року, і рік, і "не дуже багато часу".

14 липня Дональд Трамп встановив новий 50-денний термін для досягнення угоди. У разі недотримання американський лідер пообіцяв запровадити проти Росії та її партнерів жорсткі тарифи – що у Кремлі сприйняли скептично.