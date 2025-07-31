Комітет Сенату США у справах асигнувань у четвер, 31 липня, схвалив законопроєкт про військові витрати у 2026 році, збільшивши їх на 2,6%.

Згідно з ним, 1 мільярд доларів буде спрямовано на допомогу Україні, попри відсутність цього у бюджетному запиті адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Дивіться також Ми не бачимо прогресу, – Рубіо заявив, що США мали нові контакти з росіянами цього тижня

Що відомо про це?

Комітет схвалив 852 мільярди доларів для Міністерства оборони на наступний фінансовий рік, який закінчиться 30 вересня 2026 року, що на 21,7 мільярда доларів або на 2,6%, більше, ніж вказував раніше у запиті Дональд Трамп.

Тепер цей законопроєкт надішлють на загальне голосування до Сенату. Його підтримали 26 законодавців, ще 3 – були проти. Це свідчить про значну підтримку відповідної ініціативи як з боку демократів, так і республіканців.

Законопроєкт передбачає 800 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 мільйонів доларів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина яких зрештою йде на підтримку України у війні проти вторгнення Росії,

– ідеться у публікації.

Сенатор Кріс Кунс від штату Делавер, провідний демократ у підкомітеті з питань оборонних витрат заявив, що таким чином підтримка України з боку Сполучених Штатів фактично становитиме мільярд доларів.

До слова, WSJ писало, що республіканці розробили новий механізм постачання озброєння українській армії. Відповідний законопроєкт розглянуть пізніше цьогоріч, однак він вже отримав позитивні відгуки в Білому домі.