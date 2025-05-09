Індія призупинила роботу 32 аеропортів

В Індії офіційно призупинили роботу 32 аеропортів. Обмеження на польоти діятимуть до 15 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of India.

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В Індії закрили десятки аеропортів

Управління з питань авіації Індії оголосило, що з 9 травня 32 аеропорти припиняють свою роботу. Вони будуть закритими до 15 травня 05:29.

Причиною закриття аеропортів стало загострення військового конфлікту між Індією та Пакистаном. Загалом, усі закриті для роботи аеропорти розташовані у північній та західній частині країни – на кордоні з Пакистаном.

Серед закритих аеропортів – Срінагар та Амрітсар. Так, обидва аеропорти розташовані близько до спірної провінції Кашмір. Крім того, Срінагар – аеропортом подвійного призначення, адже поруч з цивільним є і військове летовище.

До слова, Індія також закрила повітряний простір для літаків з Пакистану. Заборона для пакистанських бортів буде діяти до 23 травня.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Індія та Пакистан, ймовірно, у ніч на 7 травня провели один із найбільших авіаційних боїв з участю понад 100 винищувачів, який тривав понад годину. Крім того, існують непідтверджені дані про те, що Індія втратила 5 літаків, але наразі підтверджено лише катастрофу одного винищувача в Кашмірі.