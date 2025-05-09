Цього разу удару завдали по військових станціях навколо регіону Кашмір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які наслідки загострення між Індією та Пакистаном

За даними видання, у нічному небі над Джамму лунали сирени, виднілися червоні спалахи та спалахували снаряди. Там додають, що це стало ескалацією найгіршого протистояння між країнами за понад два десятиліття, адже за два дні бойових дій загинули майже чотири десятки людей.

У міністерстві оборони Індії повідомили, що сьогодні військові станції в Джамму, Патанкоті та Удхампурі були обстріляні безпілотниками та ракетами пакистанського походження вздовж міжнародного кордону в Джамму та Кашмірі.

Джерело видання розповіло, що вісім ракет, випущених з Пакистану по містах Сатварі, Самба, Ранбір Сінгх Пура та Арнія в регіоні Джамму, були перехоплені підрозділами протиповітряної оборони, загрози вдалося оперативно нейтралізувати. Жертв немає, але повідомлялося про матеріальні збитки.

Водночас індійські телеканали також показали вогні та спалахи в небі над містом Джайсалмер у штаті Раджастхан, який межує з південною пакистанською провінцією Сінд.

Натомість у Пакистані заявляють, що індійські ВМС завдають ударів по численних цілях в країні в рамках так званої "операції відплати".

До слова, раніше Пакистан повідомляв про 26 загиблих і 46 поранених внаслідок індійського удару, тоді як Індія заявила про 12 убитих і 57 поранених від пакистанського обстрілу.