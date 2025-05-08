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Індія між двох вогнів

Цього разу може бути інакше те, що Індія, можливо, нарешті знайшла спосіб дати відсіч, зокрема за допомогою військових ударів по пакистанських терористичних таборах. За словами індійських офіційних осіб, ці удари були "виваженими, відповідальними та розрахованими на те, щоб не мати ескалаційного характеру". Попри ризики відплати "око за око", Індія, як є сильнішою сторона, може ескалювати або деескалювати конфлікт на свою користь.

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Однак загроза, з якою стикається Індія, походить не лише від Пакистану. Китай послідовно забезпечує дипломатичне та стратегічне прикриття для сусіда Індії, який підтримує тероризм. Наприклад, уряд Китаю неодноразово блокував санкції ООН проти провідних пакистанських терористів. Після останнього нападу він високо оцінив зусилля Пакистану в боротьбі з тероризмом, назвавши країну "всепогодним" стратегічним партнером. Ворог ворога Китаю – це його "залізний друг".

Це залишає Індію затиснутою між двома тісно пов'язаними ядерними державами, обидві з яких претендують на значні ділянки індійської території. Нещодавні кризи – від жорстоких терористичних атак Пакистану до зухвалих захоплень земель Китаєм у регіонах Доклам і Ладакх – показали, наскільки гострою загрозою для Індії є китайсько-пакистанська стратегічна вісь.

Однак протягом 11 років свого перебування при владі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здебільшого дотримувався реактивної позиції безпеки щодо Китаю та Пакистану, майже не демонструючи стратегічного стримування. Китайсько-індійське військове протистояння, яке було спровоковане у 2020 році китайськими посяганнями на прикордонні території Індії в Ладакху, досі не повністю вирішене.

Відповідь Індії та Пакистану

Та цього разу Моді запропонував вивірену та дієву відповідь, призупинивши дію Договору про водні шляхи Інду (ВВТ). Це найщедріший у світі пакт про розподіл водних ресурсів надає Пакистану, що розташований нижче за течією, доступ до понад 80% вод басейну Інду. Укладений у 1960 році за посередництва Світового банку, Договір вже давно вважається моделлю транскордонного співробітництва, яку Китай не наслідував.

Хоча анексія багатого на воду Тибетського нагір'я у 1951 році дала йому контроль над верхів'ями основних річок Азії, Китай відмовився укладати договір про розподіл водних ресурсів з будь-яким зі своїх 18 сусідів, що розташовані нижче за течією.

Але договори будуються на взаємній довірі та добрій волі – або, як сказано в преамбулі ВВТ, "дусі доброї волі та дружби". Хоча Індія непохитно дотримується договору протягом 65 років – навіть коли це означало компрометацію розвитку в її регіонах з дефіцитом води – Пакистан послідовно діяв недобросовісно.

Наприклад, він використовував механізми вирішення спорів договору, щоб неодноразово втягувати Індію в міжнародний арбітраж через незначні інженерні розбіжності та перешкоджати здатності Індії використовувати свою законну частку води. Минулого року Пакистан відмовився від переговорів, коли Індія офіційно намагалася оновити ВВТ, щоб врахувати непередбачувані фактори, такі як зміна клімату, виснаження ґрунтових вод та зростання населення.

Тим часом Пакистан фактично розпочав опосередковану війну з використанням тероризму проти Індії. Зокрема, різанина в Мумбаї 2008 року досі закарбувалася в національній пам'яті Індії. Фактично, останні вбивства сталися невдовзі після того, як США екстрадували Індії ключового організатора змов у Мумбаї. Головнокомандувач армії Пакистану генерал Асім Мунір нещодавно розпалив полум'я конфлікту, закликаючи пакистанців навчати своїх дітей, що "мусульмани відрізняються від індуїстів у всіх можливих сенсах".

Міжнародне право чітко стверджує: коли фундаментальні умови договору руйнуються або одна сторона постійно їх порушує, інша сторона має право призупинити дію угоди або вийти з неї. Наразі Індія утрималася від того, щоб підірвати ВВТ, натомість поставивши договір у "призупинення" – термін, який не визначено в міжнародному праві.

Таким чином, Моді зберіг стратегічну неоднозначність, водночас пославши рішучий сигнал: спільне використання ресурсів має свої умови. Це попередження, а не розрив.

Як Індія схиляє Пакистан до миру

Звичайно, Пакистан стверджує, що призупинення діяльності ВВТ рівносильне "акту війни". У відповідь ця держава призупинила усі двосторонні угоди, включаючи Угоду Сімли 1972 року, яка регулює мирне вирішення спорів. Але така відповідь не лише ігнорує причини рішення Індії, але й спотворює його наслідки.

Індія припиняє обмін даними, затвердження проєктів та інспекції в рамках Закону про внутрішні водні перевезення, водночас відкриваючи шлях для дій, яким перешкоджали заперечення Пакистану – промивання водосховищ та очищення русел річок від мулу. Але це не порушує поточні водні потоки. Фактично, Індія не має інфраструктури для перенаправлення основних річок, що течуть до Пакистану, а її потужності для зберігання води на цих річках є незначними.

Тож, хоча Індія нав'язує Пакистану витрати, намагаючись притягнути його лідерів до відповідальності за державний тероризм, вона не карає пакистанський народ.

Шість річок басейну Інду підтримували місцеві цивілізації протягом тисячоліть, і вони можуть продовжувати це робити. Але від жодної країни не можна очікувати, що вона дотримуватиметься мирного договору, страждаючи від наслідків неоголошеної війни.

Якщо Пакистан не хоче, щоб Індія перекрила йому водопостачання, будуючи нову гідрологічну інфраструктуру, то повинен продемонструвати перевірену відданість миру, заарештувати лідерів терористів, закрити табори для підготовки терористів та припинити підтримку транскордонного насильства.