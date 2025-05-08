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Индия между двух огней

На этот раз может быть иначе то, что Индия, возможно, наконец-то нашла способ дать отпор, в частности с помощью военных ударов по пакистанским террористическим лагерям. По словам индийских официальных лиц, эти удары были "взвешенными, ответственными и рассчитанными на то, чтобы не иметь эскалационного характера". Несмотря на риски возмездия "око за око", Индия, как более сильная сторона, может эскалировать или деэскалировать конфликт в свою пользу.

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Однако угроза, с которой сталкивается Индия, исходит не только от Пакистана. Китай последовательно обеспечивает дипломатическое и стратегическое прикрытие для соседа Индии, который поддерживает терроризм. Например, правительство Китая неоднократно блокировало санкции ООН против ведущих пакистанских террористов. После последнего нападения он высоко оценил усилия Пакистана в борьбе с терроризмом, назвав страну "всепогодным" стратегическим партнером. Враг врага Китая – это его "железный друг".

Это оставляет Индию зажатой между двумя тесно связанными ядерными державами, обе из которых претендуют на значительные участки индийской территории. Недавние кризисы – от жестоких террористических атак Пакистана до дерзких захватов земель Китаем в регионах Доклам и Ладакх – показали, насколько острой угрозой для Индии является китайско-пакистанская стратегическая ось.

Однако в течение 11 лет своего пребывания у власти премьер-министр Индии Нарендра Моди в основном придерживался реактивной позиции безопасности в отношении Китая и Пакистана, почти не демонстрируя стратегического сдерживания. Китайско-индийское военное противостояние, которое было спровоцировано в 2020 году китайскими посягательствами на приграничные территории Индии в Ладакхе, до сих пор не полностью решено.

Ответ Индии и Пакистана

Но на этот раз Моди предложил выверенный и действенный ответ, приостановив действие Договора о водных путях Инда (ВВТ). Это самый щедрый в мире пакт о распределении водных ресурсов предоставляет Пакистану, что расположен ниже по течению, доступ к более 80% вод бассейна Инда. Заключенный в 1960 году при посредничестве Всемирного банка, Договор уже давно считается моделью трансграничного сотрудничества, которой Китай не последовал.

Хотя аннексия богатого водой Тибетского нагорья в 1951 году дала ему контроль над верховьями основных рек Азии, Китай отказался заключать договор о разделе водных ресурсов с любым из своих 18 соседей, расположенных ниже по течению.

Но договоры строятся на взаимном доверии и доброй воле – или, как сказано в преамбуле ВВТ, "духе доброй воли и дружбы". Хотя Индия неуклонно придерживается договора в течение 65 лет – даже когда это означало компрометацию развития в ее регионах с дефицитом воды – Пакистан последовательно действовал недобросовестно.

Например, он использовал механизмы разрешения споров по договору, чтобы неоднократно втягивать Индию в международный арбитраж из-за незначительных инженерных разногласий и препятствовать способности Индии использовать свою законную долю воды. В прошлом году Пакистан отказался от переговоров, когда Индия официально пыталась обновить ВВТ, чтобы учесть непредсказуемые факторы, такие как изменение климата, истощение грунтовых вод и рост населения.

Между тем Пакистан фактически начал опосредованную войну с использованием терроризма против Индии. В частности, резня в Мумбаи 2008 года до сих пор запечатлелась в национальной памяти Индии. Фактически, последние убийства произошли вскоре после того, как США экстрадировали Индии ключевого организатора заговоров в Мумбаи. Главнокомандующий армии Пакистана генерал Асим Мунир недавно разжег пламя конфликта, призывая пакистанцев обучать своих детей, что "мусульмане отличаются от индуистов во всех возможных смыслах".

Международное право четко утверждает: когда фундаментальные условия договора разрушаются или одна сторона постоянно их нарушает, другая сторона имеет право приостановить действие соглашения или выйти из него. Сейчас Индия воздержалась от того, чтобы взорвать ВВТ, вместо этого поставив договор в "приостановление" – срок, который не определен в международном праве.

Таким образом, Моди сохранил стратегическую неоднозначность, одновременно послав решительный сигнал: совместное использование ресурсов имеет свои условия. Это предупреждение, а не разрыв.

Как Индия склоняет Пакистан к миру

Конечно, Пакистан утверждает, что приостановление деятельности ВВТ равносильно "акту войны". В ответ это государство приостановило все двусторонние соглашения, включая Соглашение Симлы 1972 года, которое регулирует мирное разрешение споров. Но такой ответ не только игнорирует причины решения Индии, но и искажает его последствия.

Индия прекращает обмен данными, утверждение проектов и инспекции в рамках Закона о внутренних водных перевозках, одновременно открывая путь для действий, которым препятствовали возражения Пакистана – промывки водохранилищ и очистки русел рек от ила. Но это не нарушает текущие водные потоки. Фактически, Индия не имеет инфраструктуры для перенаправления основных рек, текущих в Пакистан, а ее мощности для хранения воды на этих реках незначительны.

Поэтому, хотя Индия навязывает Пакистану расходы, пытаясь привлечь его лидеров к ответственности за государственный терроризм, она не наказывает пакистанский народ.

Шесть рек бассейна Инда поддерживали местные цивилизации на протяжении тысячелетий, и они могут продолжать это делать. Но ни от одной страны нельзя ожидать, что она будет придерживаться мирного договора, страдая от последствий необъявленной войны.

Если Пакистан не хочет, чтобы Индия перекрыла ему водоснабжение, строя новую гидрологическую инфраструктуру, то должен продемонстрировать проверенную преданность миру, арестовать лидеров террористов, закрыть лагеря для подготовки террористов и прекратить поддержку трансграничного насилия.