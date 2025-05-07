Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про наслідки загострення між Індією і Пакистаном

Як повідомила пакистанська армія, внаслідок атаки Індії загинуло 26 мирних жителів. Поранення отримали 46 пакистанців.

Своєю чергою поліція Індії заявляє про 10 убитих і 48 поранених унаслідок обстрілу Пакистаном індійського Кашміру.

Також Пакистан заявив про збиття 5 винищувачів Rafale та 1 безпілотника Індії, але офіційних підтверджень цьому немає. Згідно з відкритими даними, Нью-Делі мав на озброєнні всього 36 літаків Rafale.

Довідка! Ввечері 7 травня Індія розпочала військову операцію "Сіндур" проти Пакистану. Нью-Делі стверджує, що в результаті атак було знищено дев'ять терористичних таборів. Операція стала відповіддю на теракт в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу. Розвідка Індії каже, що має докази причетності до атаки офіційного Пакистану.