Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Що відомо про наслідки загострення між Індією і Пакистаном

Як повідомила пакистанська армія, внаслідок атаки Індії загинуло 26 мирних жителів. Поранення отримали 46 пакистанців.

Своєю чергою поліція Індії заявляє про 10 убитих і 48 поранених унаслідок обстрілу Пакистаном індійського Кашміру.

Також Пакистан заявив про збиття 5 винищувачів Rafale та 1 безпілотника Індії, але офіційних підтверджень цьому немає. Згідно з відкритими даними, Нью-Делі мав на озброєнні всього 36 літаків Rafale.

Довідка! Ввечері 7 травня Індія розпочала військову операцію "Сіндур" проти Пакистану. Нью-Делі стверджує, що в результаті атак було знищено дев'ять терористичних таборів. Операція стала відповіддю на теракт в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу. Розвідка Індії каже, що має докази причетності до атаки офіційного Пакистану.

За словами представника індійської армії, мішенню стали виключно терористичні табори, тоді як військові об’єкти Пакистану не піддавалися атакам. Однак вночі з'явилася інформація про атаку на пакистанську мечеть Масджид-е-Субхан у Бахавалпурі, провінція Пенджаб