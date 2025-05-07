Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Пакистан и Индия на грани ядерной войны: что происходит и к чему приведет конфликт за Кашмир

Что известно о последствиях обострения между Индией и Пакистаном

Как сообщила пакистанская армия, в результате атаки Индии погибло 26 мирных жителей. Ранения получили 46 пакистанцев.

В свою очередь полиция Индии заявляет о 10 убитых и 48 раненых в результате обстрела Пакистаном индийского Кашмира.

Также Пакистан заявил о сбитии 5 истребителей Rafale и 1 беспилотника Индии, но официальных подтверждений этому нет. Согласно открытым данным, Нью-Дели имел на вооружении всего 36 самолетов Rafale.

Справка! Вечером 7 мая Индия начала военную операцию "Синдур" против Пакистана. Нью-Дели утверждает, что в результате атак было уничтожено девять террористических лагерей. Операция стала ответом на теракт в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Разведка Индии говорит, что имеет доказательства причастности к атаке официального Пакистана.