Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

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В Индии закрыли десятки аэропортов

Управление по вопросам авиации Индии объявило, что с 9 мая 32 аэропорта прекращают свою работу. Они будут закрытыми до 15 мая 05:29.

Причиной закрытия аэропортов стало обострение военного конфликта между Индией и Пакистаном. В общем, все закрытые для работы аэропорты расположены в северной и западной части страны – на границе с Пакистаном.

Среди закрытых аэропортов – Сринагар и Амритсар. Так, оба аэропорта расположены близко к спорной провинции Кашмир. Кроме того, Сринагар – аэропортом двойного назначения, ведь рядом с гражданским есть и военный аэродром.

К слову, Индия также закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана. Запрет для пакистанских бортов будет действовать до 23 мая.

Ранее в СМИ сообщали, что Индия и Пакистан, вероятно, в ночь на 7 мая провели один из крупнейших авиационных боев с участием более 100 истребителей, который длился более часа. Кроме того, существуют неподтвержденные данные о том, что Индия потеряла 5 самолетов, но пока подтверждено только катастрофу одного истребителя в Кашмире.