В Ізраїлю було 2 свідчення від розвідки, які зробили атаку на Іран незворотньою, – The Economist

Рішення прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо початку військової кампанії проти Ірану ґрунтувалося на аналітичному документі ізраїльської розвідки. У ньому є два ключових моменти.

В ньому йшлося про дві критичні загрози з боку Тегерана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Що спонукало Ізраїль почати операцію проти Ірану

Перший ключовий момент стосувався збагаченого урану, який Іран приховав від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Частина цієї інформації вже фігурувала у публічних звітах, зокрема – про те, що після офіційного згортання ядерної програми у 2003 році іранські фахівці продовжували секретні дослідження та накопичили матеріали з незрозумілим рівнем збагачення.

Другий аспект стосувався даних про заплановану зустріч іранських вчених-ядерників із командуванням ракетних військ Ірану та активізація групи вчених, створеної орієнтовно шість років тому. За даними Моссаду, наприкінці минулого року вони суттєво активізували розробки, і була запланована зустріч цієї групи з керівництвом Повітряних сил Ірану. В Ізраїлі розцінили це як підготовку до розміщення ядерних боєголовок на балістичних ракетах.

Саме ця координація між вченими й військовими могла стати "точкою неповернення", тобто початком відкритої реалізації ядерної програми військового призначення.

The Economist уточнює, що не всі західні країни, яким передали доповідь, погоджуються з висновками Ізраїлю щодо незворотності ядерної загрози. Водночас джерела видання припускають, що президент США Дональд Трамп міг частково змінити риторику та ухвалення рішень саме під впливом ізраїльської аналітики.