Як Іран втратив ключових командирів: Le Monde назвав причини

Цілеспрямовані усунення ключових військових фігур у Ірані вказують на серйозні проблеми в системі безпеки країни. Серія ударів Ізраїля вказує на значний рівень проникнення ізраїльських спецслужб у структури оборони Ісламської Республіки.

Доля деяких високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції залишається незрозумілою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Як Ізраїль знищив ключових командирів Ірану

Минув майже тиждень від початку атак Ізраїлю по Ірану, а доля низки командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) досі невідома. Серед них – очільник спецпідрозділу "Аль-Кудс" Есмаїл Гаані, командувач ВМС КВІР Аліреза Тангсірі та голова ополчення "Басідж" Голамреза Солеймані. Їхня тривала відсутність у публічному просторі викликає підозри щодо можливого поранення чи загибелі.

З початку бойових дій вони не робили жодних публічних заяв і не з’являлися на публіці, хоча зазвичай були одними з найактивніших голосів режиму. Більше того, деякі посади в командному складі КВІР залишаються вакантними, що може свідчити про кадрову кризу, спричинену втратами.

Ізраїльська сторона повідомила про щонайменше 20 ліквідованих старших офіцерів. Іран, у свою чергу, визнає приблизно половину цих втрат, утримуючись від розголосу деталей. Там також досі не організували жодної публічної церемонії поховання загиблих командирів.