Рубіо запропонував допомогу США у переговорах Індії з Пакистаном

Державний секретар США Марко Рубіо провів розмову з головнокомандувачем армії Пакистану Асимом Муніром. Він закликав Індію і Пакистан шукати шляхи до деескалації та запропонував допомогу США у започаткуванні діалогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про розмову Рубіо та Муніра

Держсекретар США провів переговори з головнокомандувачем армії Пакистану – він закликав обидві сторони конфлікту до деескалації.

Рубіо також запропонував допомогу США у започаткуванні конструктивного діалогу, щоб уникнути майбутніх конфліктів,

– повідомили у виданні.

Нагадаємо, що напруга між двома країнами зростає. Уночі 10 травня Індія атакувала кілька баз військово-повітряних сил Пакистану – у відповідь другі оголосили початок військової операції.

Фактично конфлікт між країнами почався у 1947 році – з часу їх утворення. Причиною стала спірна провінція Кашмір. Офіційно вона не зафіксована угодою про кордони, тому він не входить ані до складу Індії, ані до складу Пакистану.

Зараз ситуація загострилася через те, що 22 квітня бойовики в Кашмірі відкрили вогонь по туристах. Вбили 24 туристів з Індії та громадянина Непалу. Індійська влада звинуватила Пакистан у сприянні терористичній діяльності.