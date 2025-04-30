Готують переговори: у США відреагували на загострення ситуації між Індією та Пакистаном

США готують переговори між державним секретарем Марко Рубіо та міністрами закордонних справ Індії та Пакистану, Вашингтон підтримує зв'язок з обома країнами.

Відповідну заяву у вівторок, 29 квітня, під час брифінгу зробила речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає 24 Канал. США закликають Нью-Делі та Ісламабад не вдаватися до ескалації.

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Як відреагували у США на конфлікт

Теммі Брюс розповіла, що наразі Вашингтон звертається що Нью-Делі та Ісламабаду "щодо ситуації в Кашмірі, Індії та Пакистані" із закликом "не загострювати ситуацію".

За її словами, держсекретар США Марко Рубіо очікує на переговори з міністрами закордонних справ Пакистану та Індії "вже сьогодні або завтра", тобто 29 – 30 квітня.

Він заохочує інших національних лідерів, інших міністрів закордонних справ також звернутися до країн з цього питання,

– заявила вона.

Речниця також зазначила, що США стежать за розвитком подій у цьому регіоні, і підтримує зв'язок з урядами Індії та Пакистану "не лише на рівні міністрів закордонних справ, а на багатьох рівнях".

Нагадаємо, напередодні Clash Report повідомило, що вздовж міжнародного кордону між Індією та Пакистаном розпочалися бойові зіткнення. Війська зіткнулися в секторі Паргвал-Ахнур штату Джамму.