Конфлікт Ізраїлю та Ірану може вплинути на постачання зброї Росії: звіт британської розвідки

Війна між Ізраїлем та Іраном створює нову геополітичну динаміку, що безпосередньо зачіпає інтереси Росії. З одного боку – увага світу зміщується з України, з іншого – Росія ризикує втратити ключового постачальника озброєння.

Росія не зобов'язана захищати Іран у разі повномасштабної війни з Ізраїлем, але все ж уважно стежить за розвитком подій. Також цей конфлікт може порушити плани Кремля щодо постачання зброї з Тегерана. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Росія та Іран – стратегічні, але не оборонні союзники

Британська розвідка нагадує, що у січні 2025 року Росія та Іран підписали Угоду про всеохоплююче стратегічне партнерство. У ній йдеться про співпрацю в оборонній та безпековій сферах, однак немає пункту про взаємну оборону. Це принципово відрізняє угоду з Іраном від домовленостей Росії з такими союзниками, як КНДР чи Білорусь. Отже, Кремль не зобов'язаний втручатися в разі ізраїльської військової операції проти Ірану.

Конфлікт відволікає світ від України – Кремль може скористатися моментом

За оцінками британських аналітиків, Росія бачить вигоду в конфлікті Ізраїлю з Іраном, адже це відволікає увагу Заходу від її вторгнення в Україну. Однак розвідка застерігає: конфлікт на Близькому Сході може негативно вплинути на здатність Ірану постачати зброю Росії.

Іран – ключовий військовий постачальник Росії у війні проти України

Іран вже передав Росії сотні шахедів, а також надає допомогу у власному виробництві дронів-камікадзе. Крім того, Іран поставляв балістичні ракети та артилерійські боєприпаси, що активно використовуються на фронтах в Україні. Потенційне загострення ізраїльсько-іранського протистояння може призвести до переорієнтації цих ресурсів всередину регіону.

Як зазначають експерти Інституту вивчення війни, Кремль усе більше залежить від Ірану, оскільки внутрішні можливості для виробництва озброєння зменшуються через санкції, економічну кризу та втрати на фронті. Конфлікт Ірану з Ізраїлем лише поглиблює стратегічні ризики для Москви в питанні забезпечення війська.

Британська розвідка поки не прогнозує прямого військового втручання Росії у конфлікт на Близькому Сході. Водночас Кремль може використовувати ситуацію інформаційно та дипломатично, щоб маніпулювати розподілом міжнародної уваги. Найбільша загроза для Росії – втрата доступу до іранської техніки, яка вже стала критично важливою у війні проти України.

Нагадаємо, Ізраїль здійснив серію авіаударів по іранських військових об'єктах, знищивши понад 70 іранських ЗРК та атакувавши виробництва ракет. Операція Rising Lion має на меті демонтаж військово-промислової інфраструктури Ірану, що може вплинути на постачання іранських дронів та ракет до Росії.