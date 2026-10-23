Південна Корея запропонувала військові переговори з КНДР на тлі зростання напруги на міжкордонні

Південна Корея запропонувала Північній Кореї провести військові переговори задля врегулювання розбіжностей щодо кордону. Сеул прагне відновити лінії зв'язку та запобігти випадковим зіткненням на прикордонні.

Про це сказав заступник міністра з питань оборонної політики Південної Кореї Кім Хон-Чхоля, повідомило AP з посиланням на заяву політика.

Що відомо про пропозицію Сеула?

У п'ятницю, 23 жовтня, Міноборони країни виступило з офіційною ініціативою щодо уточнення демаркаційної лінії. Окрім двосторонніх контактів, у Сеулі заявили про готовність залучити до діалогу з Пхеньяном Командування ООН під керівництвом США. Також Республіка Корея пропонує випрацювати спільні заходи, щоб запобігати інцидентам із зіткненням біля кордону.

Міністерство оборони офіційно пропонує північнокорейській владі провести військові переговори між Півднем і Північчю з метою взаємного підтвердження точного розташування наземної військової демаркаційної лінії між Півднем і Північчю, обговорення відновлення ліній військового зв'язку та заходів щодо запобігання випадковим зіткненням у прикордонних районах,

– заявив Кім Хон-Чхоль.

Ініціатива пролунала після того, як у вересні внаслідок вибухів наземних мін отримали поранення троє південнокорейських військовослужбовців. За висновками збройних сил країни, вибухові пристрої належали Пхеньяну.

Окрім мінних інцидентів, військові Південної Кореї зафіксували близько 50 випадків перетину демаркаційної лінії північнокорейськими солдатами під час проведення укріплювальних робіт з початку 2026 року. На ці дії Сеул реагував радіопередачами та попереджувальними пострілами.

Наразі у Північній Кореї ніяк не відреагували на заклики до переговорів. AP пише, що Кім Чен Ин останніми роками зайняв жорстку позицію щодо сусідньої держави. Наразі між країнами призупинений майже весь діалог.

Нагадаємо, що у травні 2026 року КНДР оголосила про плани розгорнути до кінця року три дивізіони нових 155-мм самохідних гаубиць із дальністю понад 60 кілометрів. Нова зброя зможе досягати Сеула, та столичної агломерації, розташованого за 40 кілометрів від демілітаризованої зони.