Бої в Тріполі: Лівія оголосила про завершення військової операції в столиці

У Лівії завершено військову операцію в Тріполі, де напередодні спалахнули бої між збройними угрупованнями. Міноборони країни заявило про успішне завершення операції, хоча подробиці та результати залишаються невідомими.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Al Wasat та Reuters. Міністерство оборони Лівії повідомило про успішне завершення військової операції в Тріполі, де напередодні спалахнули бої між збройними угрупованнями.

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В Тріполі завершена операція з ліквідації бойових зіткнень

За словами місцевих військових, операція завершена без додаткових подробиць, але територія Абу-Саліма повністю контролюється силами Уряду національної єдності (УНЄ).

Збройні зіткнення в столиці розпочалися 12 травня після вбивства польового командира Абдули Гані аль-Кіклі. Вогняні сутички охопили райони Абу-Салім і Салах Еддін, що супроводжувалося звуками сильної стрілянини та червоними вогнями в небі. У відповідь на загострення, в місті оголосили про призупинення навчання в університетах і закликали місцевих жителів залишатися вдома.

Міжнародні організації, зокрема ООН, закликали сторони до негайного припинення бойових дій. Водночас дипломатичні представництва США та Європи підтримали цей заклик, наголосивши на необхідності зменшення напруженості та захисту мирних жителів.