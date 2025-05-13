Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Al Wasat и Reuters. Министерство обороны Ливии сообщило об успешном завершении военной операции в Триполи, где накануне вспыхнули бои между вооруженными группировками.

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В Триполи завершена операция по ликвидации боевых столкновений

По словам местных военных, операция завершена без дополнительных подробностей, но территория Абу-Салима полностью контролируется силами Правительства национального единства (ПНЕ).

Вооруженные столкновения в столице начались 12 мая после убийства полевого командира Абдулы Гани аль-Кикли. Огненные столкновения охватили районы Абу-Салим и Салах Эддин, что сопровождалось звуками сильной стрельбы и красными огнями в небе. В ответ на обострение, в городе объявили о приостановлении обучения в университетах и призвали местных жителей оставаться дома.

Международные организации, в частности ООН, призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий. В то же время дипломатические представительства США и Европы поддержали этот призыв, подчеркнув необходимость уменьшения напряженности и защиты мирных жителей.