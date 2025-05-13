Работа международного аэропорта Митига приостановлена, граждан призывают не выходить на улицу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Столкновения в Ливии

В городе введен комендантский час, министерство внутренних дел призвало всех граждан Триполи оставаться в своих домах и не выходить на улицу.

Местный департамент медицинской помощи также призвал всех жителей столицы ни в коем случае не выходить из дома ради собственной безопасности.

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что работу международного аэропорта Митига в городе прекращено, рейсы перенаправлены в город Мисурата.

Местные СМИ пишут, что причиной столкновений в ливийской столице могло стать убийство главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

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