Роботу міжнародного аеропорту Мітіга призупинено, громадян закликають не виходити на вулицю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Сутички в Лівії

У місті запроваджено комендантську годину, міністерство внутрішніх справ закликало всіх громадян Тріполі залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю.

Місцевий департамент медичної допомоги також закликав усіх жителів столиці в жодному разі не виходити з дому заради власної безпеки.

Телеканал Al Mayadeen повідомляє, що роботу міжнародного аеропорту Мітіга у місті припинено, рейси перенаправлені до міста Місурата.

Місцеві ЗМІ пишуть, що причиною зіткнень в лівійській столиці могло стати вбивство голови служби безпеки при Президентській раді Лівії Абдель Гані аль-Кіклі.

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