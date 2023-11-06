За даними видання Bloomberg, президент Росії Путін та командувач східних військ Лівії Халіф Хафтар обговорюють угоду з питань оборони. Переговори розпочалися у вересні цьогоріч, коли Хафтар здійснив візит у Москву.

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Виклик для США та Європи

Збільшення активної діяльності Росії в Лівії – новий виклик для США та їхніх європейських союзників, які на зараз перебувають у протистоянні з Росією через її вторгнення в Україну. Москва потенційно може взяти участь в будь-якому більш широкому близькосхідному конфлікті, що випливає з війни між Ізраїлем і ХАМАС. Росія досить активно діє протягом десятилітньої громадянської війни і в сусідній Сирії.

Колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вінер заявив, що адміністрація США сприймає загрозу з боку Росії "дуже серйозно".

Утримання Росії від Середземного моря було ключовою стратегічною метою – якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом,

– заявив Джонатан Вінер.

Таємна присутність Росії

Росія вже декілька років мала приховану присутність у Лівії через групу найманців “Вагнера”, яка з’явилася там під час вакууму влади та громадянської війни, що настала після поваленням Муаммара Каддафі в 2011 році. З того часу як в серпні в загадковій авіакатастрофі загинули лідер "Вагнера" Євген Пригожин і його помічники, Міністерство оборони Росії систематично бере під контроль діяльність ПВК.

Завдяки підготовчим діям "Вагнера" для просування інтересів Кремля в Африці та на Близькому Сході, це надало можливість Москві швидко нарощувати свої іноземні військові активи. Росія має намір створити військово-морську базу в Червоному морі в Судані, яка надасть їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану та Аравійського півострова. Проте громадянський конфлікт на території цієї країни може перешкодити реалізації планів Кремля.

Лівія розділена між західною столицею Триполі та сходом на чолі з Хафтаром. Зазвичай кожна зі сторін виступає проти зовнішньої політики та інших рішень свого суперника.

79-річний Хафтар здійснює контроль над великою нафтових об'єктів в Лівії – країні, що входить в ОПЕК і володіє приблизно 40% запасів Африки. За словами людей, близьких до його самопроголошеної Лівійської національної армії, він шукає системи ППО для захисту від конкуруючих з ним в Триполі сил, які підтримуються турецькими військовими.

Також він прагне тренувати своїх пілотів ВПС і спецпризначенців. Декілька авіабаз, які наразі зайняті воєнізованими формуваннями "Вагнера", будуть модернізовані для розміщення російських військ.

За інформацією джерел, російські військові кораблі також можуть отримати право постійної стоянки в одному з лівійських портів, швидше за все, в Тобруку, який розташований в декількох сотнях кілометрів від Греції та Італії. Проте це довгострокова перспектива, оскільки необхідна суттєва модернізація портових споруд. Зараз у Росії є тільки одна військово-морська база в Середземному морі – в сирійському Тартусі.

Зустріч, яка зміцнила зв’язки

Аудієнція Хафтара з Путіним, яка відбулася 28 вересня, стала для лівійського командувача проривом у його відносинах з Росією. Під час свого попереднього візиту до Москви у 2020 році, Путін відмовився від зустрічі з ним, тоді як чиновники нижчого рангу тиснули на нього, аби він підписав перемир’я з Триполі. У підсумку він покинув країну, так і не прийнявши угоду.

Зміцнення зв'язків Хафтара з Москвою стало причиною для занепокоєння у Вашингтоні та спонукало до серії візитів високого рівня до країни, з метою переконати його змінити курс.

За тиждень до переговорів з Путіним командувач збройними силами США в Африці генерал Майкл Ленглі та нинішній спецпредставник США в Лівії Річард Норланд зустрілися з Хафтаром у Бенгазі. За словами командування США в Африці, вони вимагали від нього вивести іноземні війська.

"Лівія повинна мати можливість вибирати з низки партнерів у сфері безпеки",

— сказав Норланд журналістам під час телефонної конференції минулого місяця. За його словами, він засуджує російську військову роль у Лівії і вважає її "дестабілізуючою".

Проблема Байдена

Суть проблеми президента США Джо Байдена полягає в тому, що Росія пропонує військову допомогу, яку США не можуть надати через невдалу спробу Хафтара повалити міжнародно визнаний уряд у Триполі в 2019 – 2020 роках. Водночас США не готові обговорювати санкції, тому для Хафтара не існує очевидних обмежень, пов'язаних зі зверненням до Путіна.

Тим не менш, ця оборонна угода з Росією збільшить розбіжності між сходом і заходом Лівії, які зараз перебувають під керівництвом ворогуючих адміністрацій, і зменшить ймовірність возз’єднання країни після більш ніж десятиліття суперечок після повалення Каддафі. Про це заявила Клаудія Гацціні, старший аналітик з Лівії Міжнародної кризової групи.

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