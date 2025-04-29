Імпічмент – це не лише відсторонення: Конгрес може обмежити повноваження Трампа

Багато американських конгресменів та сенаторів невдоволенні політикою президента США Дональда Трампа. Його може чекати не лише відсторонення від виконання своїх обов'язків, а й обмеження в ухваленні рішень.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що єдиною стримувальною силою наразі є Верховний суд. Якщо Трамп продовжить свою політику, то імпічмент дійсно може статися.

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Що може вплинути на Трампа

У Конгресі США ініціювали імпічмент проти президента Дональда Трампа, висунувши звинувачення за сімома статтями. Йому закидають ігнорування Конституції, зневагу до Конгресу та судової влади, а також загрозу основам демократії. Конгресмен Шрі Танедар заявив, що дії Трампа становлять серйозну небезпеку для країни.

Як зазначив Олег Рибачук, можна досить впевнено сказати, що Трамп, який вже проходив через процедуру імпічменту під час першого терміну, може знову зіткнутися з цим. Водночас потрібно розуміти, що імпічмент – це не обов'язково відсторонення президента від виконання повноважень. Такі випадки трапляються рідко.

Проте уже була ситуація, коли під час попереднього "пробного" голосування щодо резолюції, яка обмежує повноваження Трампа впливати на федеральну судову систему, частина республіканців підтримала демократів. Тоді спікер Палати представників Майк Джонсон зіштовхнувся із серйозними проблемами.

Коли Трамп прийшов до влади, то заявив, що країна в руїнах і лише надзвичайні президентські повноваження можуть її врятувати. Але сьогодні багато сенаторів і конгресменів розуміють, що це не відповідає дійсності. Тож, цілком імовірно, що у Трампа можуть забрати можливість одноосібно оголошувати тарифні війни, економічні санкції тощо.

Проте єдиним стримувальним фактором може стати не Конгрес і навіть не Сенат, а Верховний суд,

– зауважив Олег Рибачук.

Хоча 6 із 9 суддів були призначені республіканцями або республіканським президентом, Верховний суд уже демонструє готовність захищати засади американської демократії. Водночас якщо Трамп продовжуватиме свою політику й надалі, то після завершення наступних проміжних виборів ризикує втратити більшість як у Конгресі, так і в Сенаті. У такому випадку питання імпічменту може стати цілком реальним процесом.

Раніше конгресмен Ел Грін також казав, що планує висунути статті імпічменту. За його словами, "Трамп – не придатний і не повинен бути на посаді президента".