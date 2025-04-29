На кордоні між Індією та Пакистаном розпочалися бойові зіткнення, – ЗМІ

Вздовж міжнародного кордону між Індією та Пакистаном розпочалися бойові зіткнення. Війська зіткнулися в секторі Паргвал-Ахнур штату Джамму.

Ситуація загострилася увечері 29 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також Світ стоїть на краю катастрофи: що важливо знати про конфлікт між Індією та Пакистаном

Ситуація на кордоні Індії та Пакистану

Clash Report зауважує, що місцевість, де почалися бойові зіткнення, розташована на міжнародному кордоні в Джамму, а не на лінії зіткнення.

Пакистан уже звернувся до ООН із прохання порадити Індії проявити "стриманість".

Нагадаємо, що 22 квітня в Індії у спірному регіоні Кашмір стався жорстокий теракт. Тоді загинуло 26 людей, більшість із них туристи.

Відповідальність за скоєне взяло на себе партизанське терористичне угруповання "Фронт Спротиву", яке діє на територіях Джамму та Кашміру. Його мета – відокремлення територій Кашміру від Індії.