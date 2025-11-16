"Зв'язок зі світом зникне повністю": FT пояснив, чому країни Арктики бояться гібридних атак
- Арктичні регіони намагаються захиститися від гібридних загроз, зокрема пошкоджень телекомунікаційних кабелів, що може спричинити втрату зв'язку зі світом на тривалий час.
- Данія та Гренландія планують збудувати додатковий підводний інтернет-кабель для підвищення стійкості до гібридних атак, а Фарерські острови хочуть, щоб він пролягав через їхній архіпелаг.
Ризик гібридної війни поширюється з Балтійського моря на північні регіони. Лідери Арктики роздумують над тим, як убезпечити себе від шкідливих дій росіян та інших країн.
Данія та Гренландія планують збудувати додатковий підводний інтернет-кабель між собою. Фарерські острови наполягають, щоб цей кабель пролягав через їхній архіпелаг. У такий спосіб вони прагнуть посилити свою стійкість до можливих атак, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.
Як Арктика намагається захиститися від гібридної війни?
Коли ти – острів посеред Північної Атлантики, ти вразливий. У нас є два телекомунікаційні кабелі. Якщо обидва будуть атаковані одночасно, ми втратимо зв'язок зі світом,
– пояснив Аксель Йоганнесен, прем'єр-міністр Фарерських островів.
Віддаленість Арктики та мала кількість населення роблять регіон особливо чутливим до гібридних загроз, які останнім часом спостерігають по всій Європі – від атаки на кабелі в Балтійському морі до порушень повітряного простору.
Зверніть увагу! Гренландія та Фарерські острови є самоврядними територіями Королівства Данія із широкою автомономією.
Хоча гучних інцидентів на півночі не було, чиновники підозрюють, що деякі атаки могли пройти непоміченими. В Європі також сталося багато дрібніших випадків саботажу – від підпалів до псування майна міністрів. Частину з них пов'язують із Росією.
Ґренландська депутатка Аая Хемніц, яка представляє острів у парламенті Данії, заявила, що Ґренландія має один інтернет-кабель із Канади та один з Ісландії. Додатковий кабель з Данії означатиме, що якщо один пошкодять, інші зможуть підтримувати зв'язок.
Вразливість, яку ви бачите в західному світі, тут можна помножити на тисячу. Якщо переріжуть один наш кабель, ми залишимось без інтернету на 6 – 9 місяців,
– сказала вона, додавши, що Ґренландія не має засобів стеження для виявлення можливих атак.
Довідка: В Арктиці та поблизу неї вже пошкоджували кілька кабелів, але винних не знайшли. Кабель, що з'єднує Шетландські, Оркнейські та Фарерські острови зі Шотландією, був пошкоджений тричі – один раз у 2022 році та двічі у 2025-му. Це спричинило перебої з інтернетом на островах. Кабель до норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген був пошкоджений у січні 2022 року. ЗМІ встановили, що російське риболовецьке судно перетинало його понад 140 разів, але справу закрили.
Багато арктичних країн мають резервні угоди з супутниковими компаніями щодо інтернету, але вони покривають лише невелику частину зв'язку – для Ґренландії це приблизно 1%.
Прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір сказала Financial Times, що Ісландія має резервний супутниковий канал, "достатній для критичних потреб".
Що відомо про російські атаки на Європу?
- Російські дії в небі над країнами НАТО вийшли на новий рівень ескалації, який вже не можна назвати "гібридною атакою". Інститут вивчення війни та генсек НАТО вважають, що Росія веде "нульову фазу" кампанії спрямовану на дестабілізацію Європи і підготовку до можливого конфлікту з Альянсом.
- Генерал НАТО Александр Сольфранк вважає, що Росія вже зараз здатна провести невеликий, локальний напад на країни НАТО, хоча масштабна атака можлива приблизно у 2029 році. Він пояснює, що для великого наступу мають збігтися три чинники: достатня військова сила, бойовий досвід і чітке лідерство в Росії.
- Очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, що російські гібридні атаки на Європу мають кілька цілей. Путін хоче переконати росіян, що Європа слабка та нічого не варта. Одночасно Росія перевіряє, як швидко й жорстко реагують європейські країни: порушує повітряний простір дронами, проводить кібератаки, диверсії та шукає важливі військові об'єкти. Усі ці дії мають створити в ЄС політичні й військові проблеми та послабити підтримку України. Росія прагне, щоб європейці втомилися від війни й почали вимагати менше допомагати Україні.