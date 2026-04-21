Угорщина та Словаччина підтримають: кредит для Києва погодять у разі відновлення транзиту нафти

Україна повідомила про завершення ремонту пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба". Своєю чергою Угорщина та Словаччина підтвердили розблокування кредиту для України у разі відновлення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, передає Dennik N.

Чи розблокують Угорщина та Словаччина кредит для України?

Угорщина та Словаччина заявили, що вони підтримають надання Україні позики від ЄС та запровадження двадцятого пакета санкцій проти Росії, якщо Київ відновить постачання російської нафти, пошкодженим раніше, трубопроводом "Дружба".

Обидві країни, які висловили певну стриману позицію щодо цих двох питань, поставили це в залежність від початку поставок нафти до своїх країн. Тож якщо це підтвердиться і поставки відновляться, ця перешкода зникне,

– сказав міністр Мацінка.

Як це коментують у ЄС та Україні?

Водночас глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рішення щодо надання Києву позики у розмірі 90 мільярдів євро буде хвалене протягом наступних 24 годин.

Після виборів в Угорщині з'явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо позики на 90 мільярдів протягом наступних 24 годин,

– заявила Каллас.

Окрім того, вона зауважила, що глави МЗС країн ЄС "також закликали швидко просуватися вперед із 20-м пакетом санкцій". За словами Каллас, ЄС також "має переглянути довго заблоковані рішення, включно з відкриттям кластерів переговорів з Україною".

Зауважимо, що 21 квітня президент Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов, зокрема із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, наразі вкрай важливим є питання розблокування європейського пакета підтримки для України у розмірі 90 мільярдів євро на два роки. Зеленський зазначив, що після виконання Україною умов, зокрема ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба", Київ очікує від Євросоюзу реалізації досягнутих домовленостей.

Це кошти, які вже були затверджені Європейською радою, але блокувалися. Зараз жодних приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід "Дружба", який росіяни розбили. Ми відремонтували,

– наголосив президент.

Що цьому передувало?