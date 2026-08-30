Останніми днями у ЗМІ почала з'являтись інформація про можливий тристоронній саміт за участі лідерів України, Росії та США. Прессекретар Путіна відповів, що необхідно для такої зустрічі.

Про це чиновник розповів пропагандистським ЗМІ.

Що сказали у Кремлі?

Дмитро Пєсков заявив, що в Москві готові на такий формат. Водночас країна-агресорка висунула одну умову.

Кремлівський чиновник заявив, нібито Росія відкрита для переговорів, а саме в Україні не бажають закінчити війну, яку він назвав "конфліктом".

Домовленості щодо України не можуть бути "примітивною угодою", це складний процес з величезною кількістю деталей,

– заявив Пєсков.

В Кремлі вважають, що саміт Зеленський – Путін – Трамп можна провести тільки для фіксації домовленостей.

Видання Axios пише, що у вівторок, 25 серпня, директора ЦРУ Джона Реткліффа під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронній саміт за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського, щоб спробувати завершити війну. Раніше адміністрація Трампа вже пропонувала провести таку зустріч. Зеленський підтримував ідею, але Путін її відкидав.