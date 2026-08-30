Об этом чиновник рассказал пропагандистским СМИ.

Что сказали в Кремле?

Дмитрий Песков заявил, что в Москве готовы к такому формату. В то же время страна-агрессора выдвинула одно условие.

Кремлевский чиновник заявил, якобы Россия открыта для переговоров, а именно в Украине не желают окончить войну, которую он назвал "конфликтом".

Договоренности по Украине не могут быть "примитивным соглашением", это сложный процесс с огромным количеством деталей,

– заявил Песков.

В Кремле считают, что саммит Зеленский – Путин – Трамп можно провести только для фиксации договоренностей.

Издание Axios пишет, что во вторник, 25 августа, директор ЦРУ Джон Ретклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы попытаться завершить войну. Ранее администрация Трампа уже предлагала провести подобную встречу. Зеленский поддерживал идею, но Путин ее отвергал.