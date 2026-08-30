Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы попытаться положить конец войне. Об этом Axios сообщили два источника, осведомленные о переговорах.

Какова на самом деле была цель визита Ретклиффа в Москву?

По словам источников, одной из целей визита Ретклиффа было выяснить, могут ли руководители российских спецслужб убедить Путина вернуться к переговорам с Украиной при посредничестве США.

В пятницу американские чиновники проинформировали Зеленского о переговорах Ретклиффа в Москве и его предложении провести трехсторонний саммит.

Администрация Трампа уже ранее предлагала провести такую встречу. Зеленский поддерживал эту идею, но Путин ее отвергал.

Напомним, что 25 августа Ретклифф тайно прибыл в Москву, где встретился со своими российскими коллегами – директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Трамп заявил Axios, что визит Рэтклиффа был "обычной работой" и не преследовал цель предупредить Россию о возможных атаках на территорию НАТО.

Ранее The New York Times писала, что Рэтклифф дал Бортникову "мрачную оценку" ситуации на фронте и призвал Россию договориться, пока ее положение не ухудшилось.

По словам источников Axios, Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников является конструктивным участником переговоров и может помочь возобновить дипломатические усилия.

Между тем, украинские чиновники крайне скептически оценивают намерения Путина. По их словам, разведка располагает данными, свидетельствующими о подготовке России к масштабному обострению войны.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил журналистам, что Путин поручил российским военным подготовить несколько сценариев наступления на севере Украины. Среди ключевых направлений называют Киев и Чернигов.

Заметим, что переговоры между Россией и Украиной при посредничестве администрации Трампа были приостановлены в середине февраля после начала войны с Ираном.

Представители Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер за последние несколько месяцев отдельно проводили переговоры с российскими и украинскими представителями. Однако значительного прогресса добиться не удалось.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры с Россией при посредничестве США могут возобновиться в сентябре.