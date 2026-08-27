По его словам, в настоящее время дипломатический процесс приостановлен, однако его планируют "возобновить". Об этом чиновник рассказал в комментарии изданию "Новости.LIVE".

Встреча делегаций и роль США

Буданов отметил, что следующие важные события в рамках консультаций могут состояться уже в первом месяце осени. На вопрос о том, речь ли идет именно о встрече украинских и российских переговорщиков, чиновник подтвердил такую вероятность и подчеркнул участие американской стороны.

Я надеюсь на это, так. Ну, и американцами, конечно же. Без них никак,

– сказал глава Офиса президента.

Контекст переговорного процесса

Ранее в Офисе президента отмечали, что сейчас речь идет прежде всего о технической части консультаций, а не о немедленном прекращении боевых действий. Напомним, ранее мы писали о том, что Валерий Залужный оценил условия для возобновления мирных переговоров с Россией.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, Буданов ранее рассказывал о сигналах о возможной готовности к диалогу.

Со своей стороны бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог высказался о роли американцев в переговорах. Он подчеркнул, что спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер неоднократно встречались с российской стороной, но до сих пор не приезжали в Украину. По словам Келлога, переговорщики должны понимать, через что проходит украинская сторона и как обстоит ситуация на месте.