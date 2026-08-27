Бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог в интервью Рамине Эсхакзай ответил на вопрос, можно ли действительно договариваться о будущем страны, не увидев ее во время войны.

Что сказал Келлог

Кит Келлог считает, что так нельзя.

"Я не знаю, почему так получилось. Например, сегодня, в День независимости, их здесь не было. Президент Финляндии был здесь. Премьер-министр Великобритании был здесь. Официального представителя США не было. Я был здесь, но я частное лицо. Не знаю, почему", – отметил он.

Бывший спецпредставитель США добавил, что нельзя вести переговоры или пытаться их вести, если ты не понимаешь, через что проходит одна из сторон и как это все выглядит.

Виткофф и Кушнер никогда не видели ничего подобного.

Они не могут понять войну, всю сложность войны, личный фактор, фактор вашего противника. Есть старинная поговорка из книги Сунь-цзы "Искусство войны", написанной около 500 года до нашей эры. Один из ее принципов гласит: "Если ты понимаешь себя и понимаешь врага, ты выигрываешь 100 % своих сражений. Если ты понимаешь себя, но не понимаешь врага, ты проигрываешь половину. Если не понимаешь ни себя, ни врага, проигрываешь все сражения",

– сказал Келлог.

Он даже не уверен, что Виткофф и Кушнер хорошо понимают саму Россию и ее возможности, потому что они этому не обучены и это не входит в их ключевую компетенцию.

Я думаю, что их участие в переговорах – это ошибка. Не потому, что они плохие люди, нет, они хорошие, а потому, что они этого не понимают,

– отметил Келлог.

К слову, Виткофф и Кушнер все-таки должны были впервые посетить Украину. Но 23 августа стало известно, что поездку спецпредставителей президента США немного отложили, однако не отменили. Причиной стало усиление ракетных и дроновых атак на Киев.