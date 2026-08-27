Колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю Раміні Есхакзай відповів, чи можна справді домовлятися про майбутнє країни, не побачивши її під час війни.

Що сказав Келлог

Кіт Келлог вважає, що так не можна.

"Я не знаю, чому так сталося. Наприклад, сьогодні у День незалежності їх тут не було. Президент Фінляндії був тут. Прем'єр-міністр Великобританії був тут. Офіційного представника США не було. Я був тут, але я приватна особа. Не знаю чому", – зауважив він.

Ексспецпредставник США додав, що не можна вести переговори або намагатися їх вести, якщо ти не розумієш, через що проходить одна зі сторін і як це все виглядає.

Віткофф і Кушнер ніколи не бачили нічого подібного.

Вони не можуть зрозуміти війну, усю складність війни, особистий фактор, фактор вашого противника. Є давній вислів із книги Сунь-цзи "Мистецтво війн", написаної близько 500-го року до нашої ери. Один із її принципів говорить: "Якщо ти розумієш себе і розумієш ворога, ти виграєш 100% своїх битв. Якщо ти розумієш себе, але не розумієш ворога, ти програєш половину. Якщо не розумієш ані себе, ані ворога, програєш усі бої",

– сказав Келлог.

Він навіть невпевний, що Віткофф і Кушнер добре розуміють саму Росію та її можливості, адже вони цьому не навчені і це не їхня ключова компетенція.

Я думаю, що їхня участь у перемовинах – це помилка. Не тому, що вони погані люди, ні, вони хороші, а тому, що вони цього не розуміють,

– зазначив Келлог.

До слова, Віткофф і Кушнер таки мали відвідати вперше Україну. Але 23 серпня стало відомо, що поїздку спецпредставників президента США трохи відклали у часі, однак не скасували. Причиною стало посилення ракетних та дронових атак на Київ.