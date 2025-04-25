Йшлося про поновлення прямого діалогу Києва і Москви, – у Кремлі про зустріч Путіна і Віткоффа

25 квітня у Кремлі Владімір Путін прийняв спецпредставника Трампа – Стіва Віткоффа. Політики продовжили переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Перемовини Путіна та Віткоффа тривали три години. У Кремлі повідомили, про що саме вони розмовляли, передає 24 Канал.

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Про що говорили Путін і Віткофф

Помічник диктатора і колишній посол Росії у США Юрій Ушаков розповів, що розмова між політиками була "конструктивною і корисною". За його словами, ця зустріч дозволила Вашингтону і Москві додатково "зблизити позиції не лише щодо України, а й з інших міжнародних питань".

Також Ушаков зазначив, що, мовляв, під час перемовин "йшлося про можливість поновлення прямих переговорів між Росією та Україною".