Україна створює Путіну все більше проблем в Криму, – Bloomberg

Анексія півострова обертається для Росії катастрофою. ЗСУ збільшують кількість ударів, занурюючи Крим у все глибшу кризу.

Окупаційна влада не знає, як вийти з неї. Про це пише Bloomberg.

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Які результати українських атак?

Україна зміцнює свої позиції у війні. Атаки БпЛА стають все масштабнішими та завдають окупантам все більшої шкоди. Під удар потрапляють НПЗ та інші стратегічно важливі об’єкти ворога, зокрема в Москві.

Українські дії призводить до щоденного збільшення дефіциту палива та посилюють економічні труднощі, пов’язані з фінансуванням війни. Володимир Путін майже не висловлювався щодо проблем з якими стикається тимчасово окупований Крим або територія його країни.

У Москви є небагато ефективних способів протидіяти планам Києва, спрямованим на ізоляцію Криму. Україна значно послабила систему протиповітряної оборони в Криму, після чого розпочала систематичні атаки на вразливі точки – логістику, паливо, енергетику,

– заявив Руслан Пухов, експерт з питань оборони.

Після серії ударів ЗСУ по мостах, які зʼєднують півострів із материком, Керченський міст залишився єдиним великим сполученням між Кримом і Росією. Аналітики роблять припущення, що Україна не намагалась пошкодити міст, бо хоче створити на півострові настільки складні умови, щоб росіяни могли втекти, скориставшись ним.

Що відбувається в Криму?

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов наказав закрити всі дитячі літні табори на півострові. Він також заявив, що у зв'язку з дефіцитом палива та пошкодженням енергетичної інфраструктури по всій території півострова будуть запроваджені відключення світла.

Окупанти також призупинила всі спортивні заходи до кінця літа. У п'ятницю Аксьонов оголосив надзвичайний стан для Криму та Севастополя.

У зв'язку з дефіцитом на півострові вже утворився чорний ринок пального. У месенджерах людям пропонують бензин за вдвічі дорожчою ціною. Відвідувачам півострова дозволили перевозити через Керченський міст до 200 літрів палива в каністрах, щоб врятувати "туристичний сезон".

Водії змушені стояти у величезних чергах на заправках на під’їзді до Криму. Робота громадського транспорту обмежується. Днями також оголосили про різке скорочення залізничних рейсів між Росією та Кримом.

Всі обмеження помітно б'ють по економіці Криму в розпал туристичного сезону. Росіяни, які були готові вирушити на курорти попри війну, стикаються з логістичними перешкодами.

Bloomberg зазначає, попри всі проблеми, росіяни не готові критикувати Путіна за те, що вони почали відчувати наслідки війни. Хоча багато з них визнають зростання труднощів та відчувають невдоволення місцевою владою.

Проблеми росіян в Криму

В результаті українських ударів, частина заводів країни-агресорки були змушені скоротити виробництво або тимчасово призупинити роботу. Це призвело до перебоїв із постачанням бензину, обмежень на продаж і багатогодинних черг на заправках не лише в Криму, а й у різних регіонах на території самої Росії. Мер одного з міст розпорядився встановити обабіч дороги біотуалети, аби зменшити незручності для водіїв.

Британська розвідка оцінила результати удару Сил оборони по Криму 20 червня та спрогнозувала, чого чекати далі від українських атак на півострів. У відомстві вважають, що наступною ціллю може стати Керченський міст.