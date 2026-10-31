"Силове захоплення": президент Польщі скликає партії через кризу в трибуналі

Президент Польщі Кароль Навроцький 31 жовтня скликав термінові консультації з парламентськими партіями через події навколо Конституційного трибуналу. Він вимагає вивести з будівлі силовиків та заявляє про узурпацію влади.

Про це пише польське видання Onet.

Що відбувається у Польщі

Глава держави звинуватив уряд у брутальному втручанні в роботу інституції після появи правоохоронців біля приміщення установи.

Цієї ночі відбулося порушення громадського порядку Республіки Польща і силове захоплення конституційного органу держави,

– заявив Навроцький.

За словами президента, перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський також відмовився визнавати легітимність дій осіб, які намагаються узурпувати владу в установі.

Навроцький закликав терміново вивести підрозділи силовиків, скеровані урядом, та особисто допоміг потрапити до кабінету заступнику голови трибуналу Бартломею Соханському.

Взаємні звинувачення та нічний штурм установи

Невдовзі після візиту глави держави Соханський був змушений покинути робоче місце. Він пояснив свій крок тим, що його ошукали, запевнивши, ніби президента більше немає в будівлі.

Голова трибуналу Богдан Свєнчковський, якого силовики взагалі відмовилися пустити всередину, дав подіям безкомпромісну оцінку, назвавши інцидент державним переворотом.

Натомість міністр юстиції і генпрокурор Вальдемар Журек заявив, що після того, як президент зі своїм оточенням покинув приміщення, роботу продовжили призначені судді. Він назвав поведінку глави держави скандальною та висловив сподівання на процесуальну реакцію прокуратури.

Водночас міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський публічно схвалив роботу правоохоронців, відзначивши їхні зусилля з недопущення подальшої ескалації. Представники опозиційної партії Право і справедливість тим часом повідомили про загрозу затримання глави Канцелярії президента Збігнєва Богуцького, який супроводжував Навроцького.

Конфлікт розгорівся через тривале протистояння між двома групами суддів, жодна з яких не визнає легітимності опонентів. Більшість суддівського корпусу була призначена за часів правління партії "Право і справедливість", що згодом викликало спротив нового Кабміну на чолі з Дональдом Туском.

Уряд вважає старий склад трибуналу заполітизованим та поступово оновлює суддів через Сейм, проте президент відмовився приводити до присяги трьох новообраних фахівців. Судді нового складу ввечері 30 жовтня самостійно усунули від посад Свєнчковського та його заступника, після чого доступ до будівлі заблокувала поліція.