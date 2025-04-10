Судили за пожертви для України: хто така Ксенія Кареліна, яка повертається у США з Росії
- Ксенія Кареліна народилася в Росії, але 2012 року емігрувала до США. У 2021 році вона отримала американське громадянство. До моменту арешту вона проживала в Лос-Анджелесі.
- В Росії її визнали винною у державній зраді за пожертвування 51 долара на користь української благодійної організації в США.
- Її звільнили під час обміну увʼязненими у квітні 2025 року.
Москва та Вашингтон в четвер, 10 квітня, провели обмін ув'язненими. В рамках цього обміну Росія звільнила засуджену до 12 років Ксенію Кареліну.
Хто така Ксенія Кареліна, що про неї відомо, та за що її судили в Росії, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Хто така Ксенія Кареліна
Ксенія Кареліна народилася 13 грудня 1991 в Єкатеринбурзі, що в Росії. Вже в 2012 році вона емігрувала до Сполучених Штатів та вийшла заміж за громадянина США і отримала громадянство у 2021 році. Відтак, жінка має подвійне громадянство – російське та американське.
В Los Angeles Times пишуть, що вона була балериною-любителькою, яка до арешту працювала в клініці догляду за шкірою в Беверлі-Хіллз.
Чому її заарештували в Росії
Американку російського походження на початку року 2024 року заарештували під час її відвідування своєї родини в Росії. В Reuters повідомляли, що ФСБ затримала Кареліну в січні, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.
Спочатку її заарештували за статтею про "дрібне хуліганство", але згодом їй висунули звинувачення в державній зраді.
Вона постала перед судом за ймовірну державну зраду після того, як влада звинуватила її в зборі грошей для відправки українській армії.
Зазначається, що вона зробила невелику пожертву нью-йоркській волонтерській організації "Разом для України", яка надає гуманітарну допомогу українцям.
Так, російський суд у Єкатеринбурзі засудив Ксенію Кареліну до 12 років позбавлення волі після того, як визнав її винною в державній зраді за переказ 51 долара благодійній організації з надання допомоги Україні у лютому 2022 року.
Обмін Кареліної та її повернення в США
В четвер, 10 квітня, видання The Wall Street Journal повідомило, що у межах обміну Росія звільнила Ксенію Кареліну. У відповідь Вашингтон, згідно з оприлюдненою інформацією, звільнив Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії. Чоловіка заарештували у 2023 році на Кіпрі за запитом США за ймовірний експорт чутливої мікроелектроніки.
Обмін увʼязненими відбувся в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Він був організований спецслужбами на знак "довіри".
Невдовзі держсекретар Марко Рубіо в X повідомив, що Кареліна вже летить додому, до Сполучених Штатів.
"Росія неправомірно утримувала її понад рік, і президент Трамп домігся її звільнення", – написав Рубіо.
Він додав, що президент "продовжить працювати над звільненням всіх американців".