Судили за пожертви для України: хто така Ксенія Кареліна, яка повертається у США з Росії

Москва та Вашингтон в четвер, 10 квітня, провели обмін ув'язненими. В рамках цього обміну Росія звільнила засуджену до 12 років Ксенію Кареліну.

Хто така Ксенія Кареліна, що про неї відомо, та за що її судили в Росії, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також США і Росія провели обмін ув'язненими

Хто така Ксенія Кареліна

Ксенія Кареліна народилася 13 грудня 1991 в Єкатеринбурзі, що в Росії. Вже в 2012 році вона емігрувала до Сполучених Штатів та вийшла заміж за громадянина США і отримала громадянство у 2021 році. Відтак, жінка має подвійне громадянство – російське та американське.

В Los Angeles Times пишуть, що вона була балериною-любителькою, яка до арешту працювала в клініці догляду за шкірою в Беверлі-Хіллз.

Чому її заарештували в Росії

Американку російського походження на початку року 2024 року заарештували під час її відвідування своєї родини в Росії. В Reuters повідомляли, що ФСБ затримала Кареліну в січні, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.

Спочатку її заарештували за статтею про "дрібне хуліганство", але згодом їй висунули звинувачення в державній зраді.

Вона постала перед судом за ймовірну державну зраду після того, як влада звинуватила її в зборі грошей для відправки українській армії.

Зазначається, що вона зробила невелику пожертву нью-йоркській волонтерській організації "Разом для України", яка надає гуманітарну допомогу українцям.

Так, російський суд у Єкатеринбурзі засудив Ксенію Кареліну до 12 років позбавлення волі після того, як визнав її винною в державній зраді за переказ 51 долара благодійній організації з надання допомоги Україні у лютому 2022 року.

Обмін Кареліної та її повернення в США

В четвер, 10 квітня, видання The Wall Street Journal повідомило, що у межах обміну Росія звільнила Ксенію Кареліну. У відповідь Вашингтон, згідно з оприлюдненою інформацією, звільнив Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії. Чоловіка заарештували у 2023 році на Кіпрі за запитом США за ймовірний експорт чутливої мікроелектроніки.

Обмін увʼязненими відбувся в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Він був організований спецслужбами на знак "довіри".

Невдовзі держсекретар Марко Рубіо в X повідомив, що Кареліна вже летить додому, до Сполучених Штатів.

"Росія неправомірно утримувала її понад рік, і президент Трамп домігся її звільнення", – написав Рубіо.

Він додав, що президент "продовжить працювати над звільненням всіх американців".