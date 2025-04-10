Кто такая Ксения Карелина, что о ней известно, и за что ее судили в России, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также США и Россия провели обмен заключенными

Кто такая Ксения Карелина

Ксения Карелина родилась 13 декабря 1991 года в Екатеринбурге, что в России. Уже в 2012 году она эмигрировала в Соединенные Штаты и вышла замуж за гражданина США и получила гражданство в 2021 году. Поэтому, женщина имеет двойное гражданство – российское и американское.

В Los Angeles Times пишут, что она была балериной-любительницей, которая до ареста работала в клинике ухода за кожей в Беверли-Хиллз.

Почему ее арестовали в России

Американку российского происхождения в начале года 2024 года арестовали во время ее посещения своей семьи в России. В Reuters сообщали, что ФСБ задержала Карелину в январе, когда она навещала своих родителей и младшую сестру в Екатеринбурге.

Сначала ее арестовали по статье о "мелком хулиганстве", но впоследствии ей предъявили обвинение в государственной измене.

Она предстала перед судом за вероятную государственную измену после того, как власти обвинили ее в сборе денег для отправки украинской армии.

Отмечается, что она сделала небольшое пожертвование нью-йоркской волонтерской организации "Вместе для Украины", которая оказывает гуманитарную помощь украинцам.

Так, российский суд в Екатеринбурге приговорил Ксению Карелину к 12 годам лишения свободы после того, как признал ее виновной в государственной измене за перевод 51 доллара благотворительной организации по оказанию помощи Украине в феврале 2022 года.

Обмен Карелиной и ее возвращение в США

В четверг, 10 апреля, издание The Wall Street Journal сообщило, что в рамках обмена Россия освободила Ксению Карелину. В ответ Вашингтон, согласно обнародованной информации, освободил Артура Петрова, гражданина Германии и России. Мужчину арестовали в 2023 году на Кипре по запросу США за вероятный экспорт чувствительной микроэлектроники.

Обмен заключенными состоялся в столице ОАЭ Абу-Даби. Он был организован спецслужбами в знак "доверия".

Вскоре госсекретарь Марко Рубио в X сообщил, что Карелина уже летит домой, в Соединенные Штаты.

"Россия неправомерно удерживала ее более года, и президент Трамп добился ее освобождения", – написал Рубио.

Он добавил, что президент "продолжит работать над освобождением всех американцев".