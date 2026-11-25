Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс назвав помилкою одноосібне закриття Естонією кордону з Росією. За його словами, крок зумовлений виборами та спричинить наплив транспорту на латвійські пункти.

Як повідомляє видання Delfi, очільник уряду Латвії переконаний, що подібні обмеження не мають сенсу без скоординованої позиції сусідів.

Що саме сказав Кульбергс?

За його оцінкою, закриття кордону стає абсолютно безглуздим, якщо його не здійснюють одночасно всі три балтійські держави.

Латвійська сторона наразі вивчає чотири варіанти подальших кроків у відповідь на зміни в регіоні, проте прем'єр не став вдаватися в конкретні подробиці цих планів. Тим часом країна вже готується до збільшення транспортного навантаження на власні контрольно-пропускні пункти.

Крім того, латвійський посадовець звернув увагу на логістику союзників. Він підкреслив, що влада зобов'язана зважати на транзитні вантажі партнерів зі США та країн Азії, які наразі перебувають на шляху до Латвії.

Питання транзиту зерна та підтримка України

Паралельно в латвійському уряді тривають консультації щодо можливої заборони транзиту російського збіжжя. Це питання вже винесли на спільне обговорення в Брюсселі від імені всіх трьох держав Балтії.

Кульбергс застеріг від ухвалення поспішних рішень на емоціях, зазначивши, що поспіх здатний нашкодити інтересам держави та підтримці України.

За його словами, Рига наразі веде переговори з Києвом про використання латвійської інфраструктури для експорту українського зерна.

Як у Росії відреагували на закриття кордону?

У Москві назвали ці кроки антиросійськими та звинуватили Таллінн у ворожих діях, зокрема через підтримку України, обмеження транзиту російських і білоруських товарів та пересування російських суден у Балтійському морі.

Російські дипломати пригрозили, що дії Естонії можуть призвести до відкритого конфлікту, і заявили про готовність вжити політико-дипломатичних заходів у відповідь.