Как сообщает издание Delfi, глава правительства Латвии убежден, что подобные ограничения не имеют смысла без скоординированной позиции соседей.

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Что именно сказал Кульбергс?

По его оценке, закрытие границы становится совершенно бессмысленным, если его не осуществляют одновременно все три балтийские государства.

Латвийская сторона в настоящее время изучает четыре варианта дальнейших шагов в ответ на изменения в регионе, однако премьер не стал вдаваться в конкретные подробности этих планов. Между тем страна уже готовится к увеличению транспортной нагрузки на собственные контрольно-пропускные пункты.

Кроме того, латвийский чиновник обратил внимание на логистику союзников. Он подчеркнул, что власти обязаны учитывать транзитные грузы партнеров из США и стран Азии, которые в настоящее время находятся на пути в Латвию.

Вопрос транзита зерна и поддержка Украины

Параллельно в латвийском правительстве продолжаются консультации относительно возможного запрета на транзит российского зерна. Этот вопрос уже вынесли на совместное обсуждение в Брюсселе от имени всех трех стран Балтии.

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Кульбергс предостерег от принятия поспешных решений под влиянием эмоций, отметив, что поспешность может нанести ущерб интересам государства и поддержке Украины.

По его словам, Рига в настоящее время ведет переговоры с Киевом об использовании латвийской инфраструктуры для экспорта украинского зерна.

Как в России отреагировали на закрытие границы?

В Москве назвали эти шаги антироссийскими и обвинили Таллинн во враждебных действиях, в частности из-за поддержки Украины, ограничения транзита российских и белорусских товаров и передвижения российских судов в Балтийском море.

Российские дипломаты пригрозили, что действия Эстонии могут привести к открытому конфликту, и заявили о готовности принять ответные политико-дипломатические меры.