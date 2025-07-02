Україна хоче купувати зброю у США через Європу, – Politico

Україна має намір звернутися до США з проханням дозволити Європі закупити американську зброю для країни на тлі скорочення поставок американської допомоги Києву.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, передає 24 Канал. Наразі кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі зброї США зі своїх оборонних бюджетів для надання Україні.

Дивіться також Змусить економити: в ISW пояснили, як зупинка постачання зброї зі США вплине на війну

Як Україна змінила тактику

За словами співрозмовників видання, кошти зараховуватимуться до нової суми витрат НАТО на оборони, проте чітких зобов'язань немає. Це питання лише обговорюють, оскільки для поставок потрібне схвалення американського уряду.

Припускають, що завадити цьому можуть обмеження, які США зазвичай накладають на союзників, що використовують американську зброю. Наприклад, за Байдена ракети Британії Storm Shadow не надавали Києву через американські деталі.

Український чиновник повідомив Politico, що частина переговорів буде зосереджена на питанні отримання відповідних дозволів. Утім, як пише видання, наразі достеменно невідомо, чи погодяться США на вищезгадані запити.

Водночас повідомляється, під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом ідею відправки більшої кількості оборонної зброї до Києва сприйняли позитивно.

Людина, безпосередньо поінформована про зустріч, охарактеризувала її як "справді позитивну", зазначивши, що Трамп, мабуть, був "співчутливим" і "розуміючим". Інша людина, поінформована про обмін думками між двома лідерами, сказала, що він був "продуктивним" і пройшов "дуже, дуже добре,

– ідеться у статті.

У Politico наголошують, що ще цього тижня допомога від США надходила в Україну через Польщу і, за словами одного з представників адміністрації, мала тривати ще кілька місяців, залежно від розміру кожного пакета.

Зазначається, що заплановані пакети були схожі за складом на попередні, зокрема з артилерійськими снарядами, стрілецькою зброєю і ракетами ППО, але несподіване призупинення поставок створило деяку невизначеність.

"З огляду на той факт, що деякі види зброї, які мають для нас критично важливе значення, не виробляються ні ким у демократичному світі, окрім США, ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати", – сказало українське джерело.