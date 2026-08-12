На тлі застережень про напад Росії Латвія розпочала військову операцію на кордоні

Західні розвідки попереджають, що у найближчі місяці Володимир Путін може атакувати країни Європи. На тлі цих повідомлень 11 серпня Латвія розпочала військову операцію "Вілкатіс" на східному кордоні.

Мета операції – зупинити нелегальний перетин кордону та потік мігрантів. Росія використовує кордон через Білорусь для тиску на Латвію в межах гібридної війни. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс, пише LSM.

Як Латвія готується до агресивних дій з боку Росії?

За словами прем'єра, операція триватиме до кінця серпня. У ній беруть участь прикордонна служба, поліція та Національні збройні сили.

На кордоні планують збільшити кількість військових і технічних засобів. Зокрема, використовуватимуть дрони, гелікоптери та літаки.

Також Латвія співпрацюватиме з Литвою, Естонією та Польщею, щоб зменшити незаконний перетин кордонів і подальше переміщення мігрантів.

Крім того, влада поміркує, чи достатньо суворі покарання для організаторів нелегальної міграції та перевізників.

У східних районах Латвії правоохоронці частіше зупинятимуть транспорт для перевірок і контролюватимуть територію за допомогою БпЛА.

Зауважимо, що операцію Латвія почала після того, як біля Силене із боку Білорусі знайшли підземний тунель, через який 15 мігрантів намагалися незаконно потрапити до Латвії.

Тунель виявили лише за 10 метрів від прикордонної огорожі.

Влада доручила перевірити, чи немає інших таких тунелів. Для цього хочуть використовувати георадари та сканувати ґрунт уздовж кордону. Експерти пояснюють, що спеціального приладу для пошуку тунелів не існує.

Георадар допомагає виявити незвичні зміни в шарах ґрунту, після чого підозрілі місця перевіряють додатково.

Влада Латвії також пов'язує нелегальну міграцію з гібридною війною. Військовий експерт Мартіньш Вєрдіньш попередив, що маршрутами, якими мігранти потрапляють до Латвії та Литви, потенційно можуть скористатися й озброєні диверсанти. Цього року на латвійсько-білоруському кордоні вже зупинили 9521 спробу незаконного перетину. У 2025 році таких спроб було 12 046, а у 2024 році – 5388.

Нагадаємо, що розвідка США вважає, що Росія може здійснити масштабну гібридну атаку на країни НАТО або навіть "невелике вторгнення" до однієї з країн Балтії.