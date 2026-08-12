Цель операции – пресечь нелегальное пересечение границы и поток мигрантов. Россия использует границу через Беларусь для давления на Латвию в рамках гибридной войны. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, пишет LSM.

Как Латвия готовится к агрессивным действиям со стороны России?

По словам премьера, операция продлится до конца августа. В ней участвуют пограничная служба, полиция и Национальные вооруженные силы.

На границе планируется увеличить количество военных и технических средств. В частности, будут задействованы дроны, вертолеты и самолеты.

Также Латвия будет сотрудничать с Литвой, Эстонией и Польшей, чтобы сократить количество незаконных пересечений границ и дальнейшее перемещение мигрантов.

Кроме того, власти рассмотрят вопрос о том, достаточно ли строги наказания для организаторов нелегальной миграции и перевозчиков.

В восточных районах Латвии правоохранители будут чаще останавливать транспорт для проверок и контролировать территорию с помощью БПЛА.

Отметим, что Латвия начала операцию после того, как возле Силене со стороны Беларуси обнаружили подземный туннель, через который 15 мигрантов пытались незаконно попасть в Латвию.

Туннель обнаружили всего в 10 метрах от пограничного заграждения.

Власти поручили проверить, нет ли других подобных туннелей. Для этого планируется использовать георадары и сканировать грунт вдоль границы. Эксперты объясняют, что специального прибора для поиска туннелей не существует.

Георадар помогает выявить необычные изменения в слоях грунта, после чего подозрительные места проверяют дополнительно.

Власти Латвии также связывают нелегальную миграцию с гибридной войной. Военный эксперт Мартиньш Вердиньш предупредил, что маршрутами, по которым мигранты попадают в Латвию и Литву, потенциально могут воспользоваться и вооруженные диверсанты. В этом году на латвийско-белорусской границе уже пресекли 9521 попытку незаконного пересечения. В 2025 году таких попыток было 12 046, а в 2024 году – 5388.

Напомним, что разведка США считает, что Россия может осуществить масштабную гибридную атаку на страны НАТО или даже "небольшое вторжение" в одну из стран Балтии.