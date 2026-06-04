Може скористатися "вікном можливостей": у Латвії впевнені, що Росія атакує Балтію до 2028 року

Командувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс переконаний, що росіяни можуть вторгнутися в країни Балтії до 2028 року. Країна-агресорка може спробувати використати свою перевагу у кількості безпілотників для потенційної агресії.

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю для Financial Times.

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Що кажуть у Латвії стосовно можливого нападу Росії?

За словами генерала Пуданса, головна сила Москви полягає не в технологічній перевазі, а у здатності швидко та масово виробляти дрони, оперативно адаптуючи їх до потреб війни.

До слова, раніше в ГУР повідомляли, що Росія має намір виготовити близько 110 тисяч безпілотників, серед яких 60 тисяч становитимуть ударні дрони великої дальності, а ще 50 тисяч – дрони-імітатори.

Пуданс застеріг, що Кремль може скористатися тим, що масштабне переозброєння європейських армій завершиться лише наприкінці десятиліття.

Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року,

– зауважив Пуданс.

Водночас генерал наголосив, що наразі ресурси Росії значною мірою зосереджені на війні проти України. Однак після її завершення Москва зможе швидко наростити військовий потенціал на інших напрямках.

Подібні побоювання висловлюють і представники країн східного флангу НАТО. Вони вважають, що Росія може спробувати перевірити готовність Альянсу раніше, ніж очікується, з огляду на політичні зміни у США та поступове зміцнення обороноздатності європейських держав.

Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері,

– резюмував генерал.

Як Альянс готується до можливого протистояння?

На тлі зростання загроз НАТО вирішило посилити систему ППО на східному фланзі Альянсу. Одним із поштовхів до цього стало падіння російського безпілотника на території румунського міста Галац.

Крім того, союзники працюють над зміцненням оборони Балтійського регіону. Зокрема, планується створення нових механізмів для швидкого перекидання військ до Латвії та Естонії у разі потенційної агресії з боку Росії.