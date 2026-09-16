Лавров пригрозив Європі "короткою війною" та звинуватив у підготовці до нападу на Росію

У Москві знову вдалися до прямих погроз на адресу західних країн через нібито підготовку до збройного конфлікту. Очільки МЗС країни-агресорки обіцяє "блискавичне" протистояння у разі прямого зіткнення.

Російські пропагандисти активно тиражують його слова про те, що європейські держави нібито щодня обговорюють підготовку до бойових дій проти Росії.

Що заявили у Кремлі?

Очільник російського МЗС традиційно повторив наративи Володимира Путіна про те, що Москва не має намірів першою йти в наступ. Однак він одразу ж окреслив наслідки гіпотетичного зіткнення.

"Підкреслю, що у нас немає жодних інтересів займатися цим, але якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою", – заявив Лавров.

Він також повторив заяву російського диктатора Путіна про те, що Москва нібито сприйматиме розміщення іноземного військового контингенту в Україні як оголошення війни.

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров продовжив перекладати відповідальність за початок повномасштабного вторгнення на союзників України. Дії Кремля він назвав наслідком нібито "експансіоністської політики Заходу".

Врегулювання в Україні передбачає виконання початкових завдань СВО,

– цинічно заявив Лавров.

Крім того, соратник Путіна звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито знищенні всього російського.

Лавров також заявив, що Захід нібито намагається безпосередньо втручатися у голосування росіян на виборах до Держдуми – як за межами Росії, так і всередині країни.

Як реагують у Європі?

Західні лідери скептично ставляться до російських погроз, але продовжують посилювати обороноздатність. Президент Фінляндії Александер Стубб наголосив, що не бачить жодних доказів чи фактів, які б вказували на готовність Росії атакувати найпотужніший військовий альянс світу – НАТО.

Схожу думку висловив і президент Естонії Алар Каріс. Він вважає напад найближчим часом малоймовірним, проте Таллінн уже готується до різних сценаріїв розвитку подій у майбутньому, приділяючи особливу увагу захисту цивільного населення.

На тлі постійних кібератак, дезінформації та порушень повітряного простору російськими дронами, Естонія, Латвія та Литва розробляють спільний план евакуації 400 тисяч осіб. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну ці країни Балтії також вдвічі збільшили свої оборонні бюджети.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кремлі пригрозили знищити Польщу у разі війни. Тоді помічник російського президента заявляв, що польська державність нібито припинить своє існування за два-три дні. Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, Путін також погрожував Європі, звинувачуючи західних лідерів у спробах затягнути Україну до НАТО.