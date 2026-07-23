Розмовляли понад пів години: Лавров і Рубіо зустрілися у Філіппінах

Глава МЗС Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо 23 липня зустрілися у столиці Філіппін Манілі. Попередньо, під час розмови була також порушена тема України.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ "РІА-Новости", ТАСС та "Звезда".

Що відомо про зустріч Лаврова та Рубіо у Манілі?

Переговори відбуваються на полях заходів з лінії Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на майданчику Філіппінського міжнародного конференц-центру.

Анонсуючи зустріч, Лавров заявив, що хоче запитати Рубіо про позицію Білого дому щодо перспектив врегулювання війни в Україні, зокрема з огляду на нещодавні заяви американської адміністрації.

Зі свого боку, у Вашингтоні також підтвердили намір американської сторони обговорити українську тематику під час переговорів із російським міністром.

За даними російських ЗМІ, переговори тривали близько 37 хвилин.

Сергій Лавров і Марко Рубіо зустрілися у Філіппінах: дивіться відео

Марко Рубіо також наголосив, що Вашингтон і Москва мають "підтримувати діалог як дві найбільші ядерні держави".

Журналісти намагалися запитати Лаврова та Рубіо про Україну та Іран, але глава МЗС Росії сказав їм "говорити голосніше". Рубіо просто мовчки посміхався. Зрештою на питання преси так ніхто не відповів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що очікує завершення війни Росії проти України ще до закінчення свого президентського терміну. Також президент США висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін готовий укласти угоду.