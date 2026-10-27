Глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив європейських лідерів у спробах відновити контакти з Кремлем. Він назвав політиків "мазохістами" через їхню подальшу всебічну підтримку Києва.

Подробиці зі слів Лаврова передають пропагандистські медіа. Приводом для чергових випадів російського МЗС стали нещодавні телефонні контакти європейських лідерів із Москвою.

Як у Кремлі прокоментували розмову європейців з Путіним?

27 жовтня очільник Кремля Володимир Путін провів окремі переговори з президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Норвегії, які відбулися за ініціативою європейської сторони.

За словами очільника МЗС Росії, представники Європи раніше категорично відмовлялися від будь-якої комунікації з державою-агресоркою, однак тепер намагаються змінити підхід.

Це свідчить лише про бажання європейців втиснутись у переговорний процес. Хоча з якими позиціями в цей процес втискатися — це велике питання,

– заявив Лавров у коментарі для африканських ЗМІ.

Претензії Москви до контактів із західними політиками

Російський посадовець також згадав свій діалог на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з німецьким колегою, паном Вадефулем.

За словами російського представника, співрозмовник зачитав звинувачення в агресії за підготовленим текстом і висунув вимогу негайно зупинити бойові дії.

Глава відомства агресорки додав, що вважає лідерів європейських держав "політичними мазохістами", оскільки вони зберігають непохитну солідарність з Україною попри внутрішні труднощі у своїх країнах.

Європа категорично відмовлялася до буквально останнього моменту від участі у будь-яких контактах із Росією. Зараз вони стали говорити, ні, ну ось-ось ці контакти якимось чином відновлювати,

– нарікає керівник російського міністерства.

Він також підкреслив, що Москва не фіксує суттєвих змін у ставленні Європейського Союзу, оскільки західні партнери регулярно ухвалюють резолюції та роблять заяви із засудженням повномасштабного вторгнення Росії.

Як лідери Фінляндії та Норвегії пояснили свій дзвінок до Путіна?

Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре пояснили, що переговорили з Володимиром Путіним, аби донести позицію щодо майбутніх переговорів. Обидві країни межують із Росією, тому результат війни безпосередньо впливає на їхню безпеку.

Лідери також обговорили ситуацію в Балтійському морі та на Далекій Півночі й підтвердили подальшу підтримку України. Стьоре, зі свого боку, заперечив, що розмова свідчить про розкол Європи. За його словами, Фінляндія та Норвегія діяли від власного імені, захищаючи національні інтереси. Він наголосив, що підтримання політичних контактів із сусідньою Росією необхідне для регіональної безпеки.