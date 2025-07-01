Примусова українізація, – Лавров хоче захищати "дискриміновані Україною меншини" з Угорщиною
- Сергій Лавров заявив про "спільну проблему" Росії та Угорщини стосовно їхніх меншин в Україні, пропонуючи співпрацю.
- Лавров звинуватив Україну у переслідуванні російськомовних та інших етнічних груп, заявляючи про примусову українізацію.
- Він стверджує, що такі дії почалися у 2014 році, звинувачуючи "націоналістів" у Києві у війні проти російської мови та культури.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "спільну проблему" з Угорщиною стосовно їхніх меншин в Україні.
Російський високопосадовець запропонував Будапешту спільно працювати над цим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Magyar Nemzet.
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Що пропонує Лавров Угорщині
Російський міністр вкотре заявив про "переслідування і вбивства росіян" в Україні й порушення прав російськомовних. Такими аргументами Росія зазвичай виправдовує окупацію Криму, вторгнення та повномасштабну війну.
Як каже Сергій Лавров, подібна політика нібито запровадилася у 2014 році. В усьому він звинуватив "націоналістів, які захопили владу". За його словами, "режим" у Києві оголосив війну російській мові та російській культурі.
Інші етнічні групи, зокрема угорці, румуни, поляки, болгари, вірмени, білоруси й греки піддаються примусовій українізації. У Будапешті добре знайомі з цією проблемою. Зараз Росія та Угорщина відкрито висловлюються на захист своїх земляків. І ми можемо об’єднати зусилля у цьому питанні,
– заявив він.
До слова, в Угорщині запустили нову пропагандистську кампанію проти Володимира Зеленського та лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петра Мадяра. На вулицях міст з’явилися плакати із зображеннями політиків у вигляді двох яєць у шкаралупі.