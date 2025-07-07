Российский чиновник предложил Будапешту совместно работать над этим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Magyar Nemzet.

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Что предлагает Лавров Венгрии

Российский министр в очередной раз заявил о "преследовании и убийствах русских" в Украине и нарушении прав русскоязычных. Такими аргументами Россия обычно оправдывает оккупацию Крыма, вторжение и полномасштабную войну.

Как говорит Сергей Лавров, подобная политика якобы была введена в 2014 году. Во всем он обвинил "националистов, которые захватили власть". По его словам, "режим" в Киеве объявил войну русскому языку и русской культуре.

Другие этнические группы, в частности венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы и греки подвергаются принудительной украинизации. В Будапеште хорошо знакомы с этой проблемой. Сейчас Россия и Венгрия открыто высказываются в защиту своих земляков. И мы можем объединить усилия в этом вопросе,

– заявил он.

К слову, в Венгрии запустили новую пропагандистскую кампанию против Владимира Зеленского и лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петра Мадьяра. На улицах городов появились плакаты с изображениями политиков в виде двух яиц в скорлупе.