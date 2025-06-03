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Геополітика Азія Новий президент Південної Кореї склав присягу: що пообіцяв Лі Чже Мьон
4 червня, 14:21
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Новий президент Південної Кореї склав присягу: що пообіцяв Лі Чже Мьон

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Лі Чже Мьон склав присягу як новий президент Південної Кореї та пообіцяв відродити країну після політичної кризи, впровадивши прагматичну політику.
  • Його пріоритети включають об'єднання країни, відновлення економіки, зміцнення партнерств зі США та Японією, а також прагматичну зовнішню політику, зокрема щодо КНДР.

Новообраний президент Південної Кореї Лі Чже Мьон склав присягу та виступив із першим зверненням до нації. У своїй першій заяві він пообіцяв відродити країну після політичної кризи та запровадити прагматичну політику.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. У Південній Кореї офіційно вступив на посаду новообраний президент Лі Чже Мьон.

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Лі Чже Мьон склав присягу та озвучив пріоритети

Лі Чже Мьон переміг на дострокових виборах із результатом 49,42% голосів, випередивши консерватора Кім Мун Су, який набрав 41,15%. Явка стала найвищою з 1997 року – майже 35 мільйонів виборців прийшли на дільниці.

Що сказав Лі Чже Мьон у зверненні до нації:

  • Обʼєднати глибоко розколоту країну, яка пережила спробу введення воєнного стану наприкінці 2024 року попереднім президентом Юн Сок Йолем.
  • Відновити економіку через дерегуляцію, підтримку малого бізнесу, розвиток штучного інтелекту та виробництва напівпровідників.
  • Посилити стратегічне партнерство зі США та Японією, не забуваючи про важливість діалогу з Північною Кореєю.
  • Вести прагматичну зовнішню політику в національних інтересах і не повторювати помилок попередників.

Краще перемогти без боротьби, ніж перемогти в боротьбі. Мир без необхідності боротися – це найкраща безпека,
 – наголосив Лі, говорячи про майбутні відносини з КНДР.

Одразу після присяги Лі зустрівся з вищим військовим командуванням і отримав звіт про стан оборони країни.