Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. У Південній Кореї офіційно вступив на посаду новообраний президент Лі Чже Мьон.
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Лі Чже Мьон склав присягу та озвучив пріоритети
Лі Чже Мьон переміг на дострокових виборах із результатом 49,42% голосів, випередивши консерватора Кім Мун Су, який набрав 41,15%. Явка стала найвищою з 1997 року – майже 35 мільйонів виборців прийшли на дільниці.
Що сказав Лі Чже Мьон у зверненні до нації:
- Обʼєднати глибоко розколоту країну, яка пережила спробу введення воєнного стану наприкінці 2024 року попереднім президентом Юн Сок Йолем.
- Відновити економіку через дерегуляцію, підтримку малого бізнесу, розвиток штучного інтелекту та виробництва напівпровідників.
- Посилити стратегічне партнерство зі США та Японією, не забуваючи про важливість діалогу з Північною Кореєю.
- Вести прагматичну зовнішню політику в національних інтересах і не повторювати помилок попередників.
Краще перемогти без боротьби, ніж перемогти в боротьбі. Мир без необхідності боротися – це найкраща безпека,
– наголосив Лі, говорячи про майбутні відносини з КНДР.
Одразу після присяги Лі зустрівся з вищим військовим командуванням і отримав звіт про стан оборони країни.