Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. У Південній Кореї офіційно вступив на посаду новообраний президент Лі Чже Мьон.

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Лі Чже Мьон склав присягу та озвучив пріоритети

Лі Чже Мьон переміг на дострокових виборах із результатом 49,42% голосів, випередивши консерватора Кім Мун Су, який набрав 41,15%. Явка стала найвищою з 1997 року – майже 35 мільйонів виборців прийшли на дільниці.

Що сказав Лі Чже Мьон у зверненні до нації:

Обʼєднати глибоко розколоту країну, яка пережила спробу введення воєнного стану наприкінці 2024 року попереднім президентом Юн Сок Йолем.

Відновити економіку через дерегуляцію, підтримку малого бізнесу, розвиток штучного інтелекту та виробництва напівпровідників.

Посилити стратегічне партнерство зі США та Японією, не забуваючи про важливість діалогу з Північною Кореєю.

Вести прагматичну зовнішню політику в національних інтересах і не повторювати помилок попередників.

Краще перемогти без боротьби, ніж перемогти в боротьбі. Мир без необхідності боротися – це найкраща безпека,

– наголосив Лі, говорячи про майбутні відносини з КНДР.

Одразу після присяги Лі зустрівся з вищим військовим командуванням і отримав звіт про стан оборони країни.