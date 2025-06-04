Повідомляє 24 Канал з посиланням на південнокорейське інформагентство Yonhap.

Дивіться також Екзитполи визначили нового президента Південної Кореї

Що відомо про нового президента Південної Кореї

Кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мьон здобув перемогу на президентських виборах у Південній Кореї, набравши 48,83% після підрахунку 95% голосів. Водночас його суперник від консервативної Партії Сили Народу Кім Мун Су вже визнав свою поразку та отримав підтримку 42,03% виборців.

Як зазначає агентство, ця перемога стала для Лі надзвичайним поверненням після поразки на виборах 2022 року, коли він мінімально поступився Юн Сок Йолю.

У своїй першій промові новообраний президент заявив про намір "подолати заколот" і запобігти "військовому перевороту", маючи на увазі спробу Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан.

Я виконаю свою місію – створити світ, у якому демократія буде відновлена, а народ шануватиметься як суверен у демократичній республіці, де всі живуть у співпраці один з одним,

– сказав Лі Чже Мьон.

Він додав, що одразу після офіційного підтвердження перемоги, він зосередиться на економічному відновленні країни та "покращенню добробуту" громадян.

Нагадаємо, що за президентське крісло змагалися одразу шість кандидатів. На виборчих дільницях було зафіксовано рекордну явку.