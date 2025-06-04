Сообщает 24 Канал со ссылкой на южнокорейское информагентство Yonhap.

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Что известно о новом президенте Южной Кореи

Кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, набрав 48,83% после подсчета 95% голосов. В то же время его соперник от консервативной Партии Силы Народа Ким Мун Су уже признал свое поражение и получил поддержку 42,03% избирателей.

Как отмечает агентство, эта победа стала для Ли чрезвычайным возвращением после поражения на выборах 2022 года, когда он минимально уступил Юн Сок Йолю.

В своей первой речи новоизбранный президент заявил о намерении "преодолеть мятеж" и предотвратить "военный переворот", имея в виду попытку Юн Сок Ёля ввести военное положение.

Я выполню свою миссию – создать мир, в котором демократия будет восстановлена, а народ будет уважаться как суверен в демократической республике, где все живут в сотрудничестве друг с другом,

– сказал Ли Чжэ Мён.

Он добавил, что сразу после официального подтверждения победы, он сосредоточится на экономическом восстановлении страны и "улучшению благосостояния" граждан.

Напомним, что за президентское кресло боролись сразу шесть кандидатов. На избирательных участках была зафиксирована рекордная явка.